Il CorSport su Zaniolo: "Manca l'offertona, può restare a Roma"

Come emerso nelle ultime settimane, Nicolò Zaniolo sarebbe uno dei profili che la dirigenza rossonera sta seguendo da vicino. Il calciatore è in scadenza con la Roma nel 2024 e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Il Corriere dello Sport titola: "Manca l'offertona, Zaniolo può restare". Secondo il quotidiano si è arrivati a una sorta di stallo con i Friedkin che ancora tentennano per il rinnovo ma allo stesso tempo chiedono almeno 40 milioni (a salire), cifra che al momento in pochi sono disposti a spendere. Neanche il Milan, dunque, al momento, sembra intenzionato a soddisfare le richieste del club giallorosso.