Il CorSport su Zlatan: "Ibra voglia di Milan. E punta la Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport quest'oggi dedica un primo piano a Zlatan Ibrahimovic che sfrutterà questo mese e mezzo di pausa per i Mondiali per dare l'accelerata al suo programma di recupero. Il titolo recita: "Ibra voglia di Milan. E punta la Champions". Secondo quanto riporta il quotidiano, lo svedese sarà in ritiro a Dubai con i suoi compagni dove comincerà ad aumentare i carichi di lavoro. L'obiettivo è tornare a gennaio ma soprattutto tornare per la Champions, dove vuole riscrivere la storia.