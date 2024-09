Il CorSport sugli Eurorivali rossoneri: "Andrich illude il Bayer"

Dopodomani il Milan tornerà in campo e lo farà per la seconda giornata di Champions League. A ospitare i rossoneri in Germania saranno i campioni dell'ultima Bundesliga, nonchè finalisti di Europa League, del Bayer Leverkusen che nel primo turno hanno portato a casa tre punti, rifilandone quattro al Feyenoord in Olanda. La gara si disputerà alla Bay Arena alle ore 21.

Ieri la squadra allenata da Xabi Alonso è scesa in campo per il suo impegno in campionato, una partita assolutamente non banale contro il Bayern Monaco, ferito dopo aver perso il campionato l'anno scorso. Titola il Corriere dello Sport sulla sfida, finita 1-1 in Baviera: "Andrich illude il Bayer. Pavlovic, gioia Bayern". Partita zeppa di talento ma che è stata decisa da due operai del centrocampo capaci di segnare due grandi gol da fuori area. Gara di sofferenza per il Leverkusen che ha schierato tutti i titolari.