Il CorSport sui colpi in difesa del Milan: "Diallo, ma non subito. L'alternativa è Acerbi"

MilanNews.it

© foto di

Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, spazio anche per le manovre per il reparto difensivo rossonero. Nel titolo si legge: "Diallo, ma non subito. L'alternativa è Acerbi". Sfumato Botman, il Milan vuole investire le sue risorse su qualche profilo offensivo mentre si accontenterebbe di qualche giocatore low-cost per la difesa. Un nome è quello di Abdou Diallo, in uscita dal Psg, ma che viene valutato 20 milioni di euro. Il Milan punta a temporeggiare sperando che con il passare delle settimane e con il mercato più vicino alla chiusura, i parigini abbassino le loro richieste. L'alternativa è Francesco Acerbi, maturo ma che può rappresentare una garanzia soprattutto per le rotazioni. Il calciatore è in uscita dalla Lazion e non comporterebbe un elevato esborso economico.