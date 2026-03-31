Il CorSport sul calo di Pulisic: "American Involution"

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Nel Milan c'è una pedina che ormai non segna da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando di Christian Pulisic che, dopo una prima parte di stagione a ritmi elevati, nel 2026 non è riuscito a imporsi. Anzi, i suoi numeri sono negativi e ancora non è andato a segno.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che a riguardo titola: "American involution". L'americano ormai non segna da tre mesi e l'ultima rete con gli Usa risale al 2024. Dopo i segnali di ripresa, un altro flop. Max Allegri spera si possa riprendere per questo finale di stagione.

Pulisic al The Athletic: "È un periodo difficile, devo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà"

La pesante sconfitta degli States contro il Belgio non lascia solo strascichi nel risultato (5 a 2 a favore degli europei), ma anche nelle pieghe più intime del racconto personale di Christian Pulisic, che intervistato dai colleghi del The Athletic ha parlato del complicato momento che sta vivendo a livello realizzativo, non solo con il Milan, ma anche con la Nazionale.

Lo statunitense è però certo di riuscire prima o poi a rialzare la testa e tornare ad essere quel decisivo, come confermato da lui stesso: "Devo essere più freddo in quei momenti. È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno”.