Il CorSport sul cambio tattico di Pioli: "Il 4-3-3 per ristabilire gli equilibri"

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha affrontato il tema del possibile cambio tattico a cui Pioli sottoporrà il suo Milan a partire dal derby di domenica sera dopo le recenti prestazioni molto negative. Il titolo recita: "Il 4-3-3 per ristabilire gli equilibri". Dovrebbe dunque aggiungersi il tanto sospirato terzo centrocampista in mezzo al campo che garantisce maggior copertura a tutta la squadra. Nel lungo allenamento di ieri a Milanello, lo schema è stato provato e sarebbe stato provato anche il 3-5-2: dunque, potrebbe esserci la possibilità di vedere i rossoneri schierati a specchio rispetto ai cugini.