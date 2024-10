Il CorSport sul grande ex della sfida: "Adli tra passato e voglia di Viola"

La partita di questa sera tra Fiorentina e Milan, che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e chiuderà il programma della settima giornata di Serie A mandandola in pausa in vista della sosta per le Nazionali, sarà anche la gara della sfida di Yacine Adli contro il suo recentissimo passato. Il centrocampista francese, dopo due stagioni passate a Milanello, ha accettato di andare a giocare e trovare spazio a Firenze dove, piano piano, si sta mettendo in mostra.

Della sfida nella sfida parla oggi il Corriere dello Sport che titola così: "Adli tra passato e voglia di Viola". Dopo aver fatto la differenza in settimana contro i The New Saints in Conference League, segnando il gol che ha sbloccato la gara, il centrocampista sarà confermato titolare anche complice l'infortunio al ginocchio di Rolando Mandragora. Proprio dopo la gara europea, Adli aveva dichiarato in vista della sfida ai rossoneri: "Sarà particolare ritrovare degli amici fraterni, ma adesso sono qua a Firenze dove sto bene. Vogliamo vincere e sarà una bella partita".