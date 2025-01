Il CorSport sul mercato del Diavolo: "Milan, Walker in pugno"

vedi letture

In merito al mercato del club rossonero, l'edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Milan, Walker in pugno". La priorità è rinforzare l'attacco con Marcus Rashford e i rossoneri sono in attesa della risposta del Manchester United. Il Diavolo però non ha mollato la presa nemmeno per Kyle Walker che spinge per trasferirsi a Milanello. Ricordiamo che il Milan potrà prendere solo uno dei due in quanto può tesserare un solo giocatore inglese.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3