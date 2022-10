Il CorSport sul mercato: "Il Diavolo torna a tentare Ziyech"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il calciomercato non dorme mai ed è per questo che il Corriere dello Sport rilancia oggi un'indiscrezione che già era emersa nei giorni scorsi: "Il Diavolo torna a tentare Ziyech". A poco meno di un mese dall'interruzione del campionato, il club rossonero comincia a pensare alle operazioni da fare nella sessione invernale di riparazione. L'ala marocchina è ormai un esubero al Chelsea, a maggior ragione dopo l'arrivo di Potter. Il giocatore scade nel 2025 e sia lui che il club stanno cercando una soluzione che accontenti entrambi. Il Milan potrebbe tornare alla carica dopo che in estate, per ragioni economiche specialmente legate all'ingaggio, non si era potuto quagliare niente.