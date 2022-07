Il CorSport sul mercato in difesa: "Diallo è il nome caldo"

MilanNews.it

Il Milan cerca rinforzi anche in difesa, specialmente dopo l'addio di Alessio Romagnoli approdato alla Lazio. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport con il suo titolo: "Diallo è il nome caldo". Mancino classe '96, Abdou Diallo è in uscita dal Psg e sarebbe utile non solo per entrare nelle rotazioni dei centrali difensivi ma anche per la sua adattabilità a terzino sinistro, ruolo in cui potrebbe sostituire all'occorrenza Theo Hernandez. Questa potrebbe essere un'opportunità soprattutto se i parigini dovessero aprire al prestito.