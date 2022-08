Il CorSport sul mercato: "Milan, occhi e milioni solo su Onana"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sul mercato che è agli sgoccioli. Nelle pagine dedicate ai rossoneri questo è il titolo scelto dal quotidiano di carattere sportivo: "Milan, occhi e milioni solo su Onana". Il centrocampista camerunese del Bordeaux è l'obiettivo principale per questi ultimissimi scampoli di calciomercato. La parte fissa di 5 milioni non sembra essere in discussione mentre a fare la differenza saranno i bonus che verranno messi sul piatto dal club rossonero. Nelle ultime ore anche l'agente di Onana ha dichiarato che l'intenzione è quella di chiudere.