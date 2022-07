Il CorSport sul mercato: "Mossa De Ketelaere, patto con il Milan"

MilanNews.it

Il Milan continua a lavorare per il mercato e il Corriere dello Sport dedica un focus al primo obiettivo della dirigenza per questa sessione estiva. Nel titolo si legge: "Mossa De Ketelaere, patto con il Milan". I rossoneri sono pronti a rialzare l'offerta iniziale di 20 milioni con l'intento di pareggiare, o quantomeno avvicinarasi, a quella del Leeds United che arriverebbe fino a 35. Maldini e Massara possono fare leva con il sì del giocatore che ha espresso il suo desiderio di vestire la maglia rossonera, specialmente per poter giocare la Champions. Intanto i rossoneri avrebbero già un'intesa per cinque anni da 2.5 milioni a stagione.