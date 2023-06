Il CorSport sul mercato rossonero: "Il Milan non molla Samardzic e Guler"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan non molla Samardzic e Guler". Titola così il Corriere dello Sport parlando del mercato in entrata del Diavolo. La società rossonera avrebbe individuato nel centrocampista dell'Udinese il profilo giusto per la mediana. Un calciatore giovane che ha già accumulato una buona esperienza in Serie A. Il Milan però pensa anche ad Arda Guler.

I contatti con l'entourage del giocatore continuano e il Diavolo potrebbe decidere di pagare anche i 15 milioni di euro di clausola. Fra gli altri nomi per il centrocampo rossonero ci sono anche Sangaré e Florentino Luis.