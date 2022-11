Il CorSport sul mercato rossonero: "Ziyech resta una tentazione"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Milan e delle altre big in vista della rincorsa al Napoli che proverà a partire da gennaio in avanti. Sul club rossonero si legge: "Ziyech resta una tentazione". Maldini e Massara potrebbero tentare un nuovo affondo per il calciatore marocchino del Chelsea, in questi giorni impegnato al Mondiale. Il suo ingaggio è di 6 milioni di euro e rimane sempre lo scoglio principale. Operazione che, come quest'estate, non è semplice.