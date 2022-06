Il CorSport sul mercato: "Ziyech, Asensio o De Ketelaere. Rebus Milan sulla trequarti"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Corriere dello Sport, nonostante la questione centrale dei rinnovi di Maldini e Massara, non si fa sfuggire il calciomercato che rimane vivo. Il quotidiano titola: "Ziyech, Asensio o De Ketelaere. Rebus Milan sulla trequarti". Sarebbero questi i tre indiziati e candidati principali per giocare dietro Origi o Giroud nella prossima stagione. In particolare, viene sottolineato come i buoni rapporti sia con Chelsea che con Real possono agevolare le trattative per marocchino e spagnolo. Per loro due il nodo rimane l'ingaggio. Per il talentino belga del Bruges, invece, c'è da convincere il club che chiede 30 milioni più bonus.