Il CorSport sul Milan: "Oltre alle assenze ci si è messo anche l'arbitro"

"Milan, i conti non tornano più. Oltre alle assenze ci si è messo anche l'arbitro" scrive il Corriere dello Sport parlando del ko dei rossoneri in Champions League contro il Porto. Milan sconfitto per 1-0 e con 0 punti nel girone dopo 3 partite. A pesare anche le tante assenze ma ci si è messo pure l'arbitro Brych che ha convalidato a Luis Diaz il gol decisivo, viziato da un fallo netto di Taremi su Bennacer. Le possibilità di rimanere in Champions con conseguente passaggio agli ottavi ora sono remote.