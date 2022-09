Il CorSport sul pareggio di Salisburgo: "Un punto che bisogna apprezzare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport, questa mattina, propone un articolo di commento sul pareggio ottenuto dal Milan ieri sera alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Il titolo del pezzo è molto chiaro: "Un punto che bisogna apprezzare". I motivi sono tanti, a partire dal risultato del Chelsea nell'altra partita del girone, ma anche considerando il gruppo della morte in cui i rossoneri erano stati inseriti la scorsa stagione. Ciò che va sottolineato è il modo in cui il Milan di Pioli ha reagito e come non si è arreso, trovando l'immediato pareggio con Saelemaekers. E a momenti il Milan poteva anche vincerla, se quel tiro di Leao non avesse sbattuto sul palo.