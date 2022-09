Il CorSport sull'attacco rossonero: "Origi o Rebic per far rifiatare Giroud"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina si concentra sui cambi che il Milan potrebbe fare in attacco contro la Sampdoria sabato sera. Il titolo recita: "Origi o Rebic per far rifiatare Giroud". L'attaccante francese è reduce da quattro partite da titolare in due settimane e ha bisogno di rifiatare, come si è visto contro il Salisburgo dove il numero 9 rossonero non è mai riuscito a entrare in partita. La scelta sul sostituto dipenderà molto anche dallo stato di forma di Ante Rebic che ancora ieri si è allenato a parte per smaltire il fastidio alla schiena. L'ipotesi più accreditata è quella di vedere in campo Divock Origi, per la prima volta da titolare.