Il CorSport sulla rivale: "E Berardi vuole mettersi in vetrina"

Il Milan pensava, almeno per una stagione, di non dover incontrare una delle squadre che più gli ha fatto male negli ultimi anni: invece questa sera a San Siro, alle ore 21, il Diavolo affronta il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia. In particolare il capitano e leader tecnico dei neroverdi, Domenico Berardi, è lo spauracchio numero uno per la difesa rossonera. Un giocatore che in Serie B è evidentemente fuori categoria e che ci è finito per via di un bruttissimo infortunio nel corso della passata stagione.

Proprio su Berardi oggi il Corriere dello Sport titola: "Vuole mettersi in vetrina". A San Siro l'esterno poteva finirci, più volte accostato al Milan e all'Inter: in rossonero erano Maldini e Massara che avrebbero voluto mettere il giocatore a disposizione di Pioli. Il contratto di Berardi scade nel 2027 e ha uno stipendio di 3 milioni: difficile pensare che il Sassuolo si opponga alla sua cessione in gennaio, specie se l'offerta sarà convincente per le parti in gioco. Oggi non vale più 40 milioni ma si potrebbe ragionare dai 15 milioni in su. Intanto i rossoneri corrono ai ripari: in 20 partite contro il Milan, 11 gol segnati da Berardi.