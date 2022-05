Il CorSport sulla staffetta offensiva: "Ancora Giroud sotto il segno di Ibra"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, si concentra anche sulla questione punta che tanto ha tenuto banco nel corso di questa stagione. Il titolo recita: "Ancora Giroud sotto il segno di Ibra". Il bomber francese sarà ancora il riferimento offensivo dei rossoneri a inizio gara e va a caccia del decimo centro in campionato che gli farebbe proseguire la striscia di doppie cifre iniziata nel 2016/2017 con l'Arsenal. Per Giroud sarebbe la quindicesima titolarità consecutiva. Per Ibra ruolo da subentrato o, come lo si è visto domenica contro l'Atalanta, da allenatore in seconda: lo svedese è sempre il primo - dopo Pioli - ad agitarsi in panchina, a consigliare e incitare i suoi compagni di squadra. Sarà così anche domenica a Reggio.