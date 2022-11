Il CorSport sullo stadio: "La relazione finale: ora il Comune ha 60 giorni"

MilanNews.it

Nella giornata di ieri Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico per il progetto del nuovo San Siro avanzato ormai da diverso tempo da Milan e Inter, ha presentato la relazione dei quattordici incontri che si sono tenuti nell'arco degli ultimi due mesi. Il Corriere dello Sport oggi titola: "Stadio, la relazione finale: ora il Comune ha 60 giorni". In particolare Sala e i suoi collaboratori avranno a disposizione un paio di mesi per valutare i risultati dela relazione e anche eventuali proposte emerse e fare delle proposte. Quello che è emerso è che Milan e Inter hanno bisogno di un nuovo impianto e sono decise a ottenerlo ma che non è possibile ristrutturare l'attuale San Siro per costi troppo elevati. Poi c'è la questione capienza, collegata strettamente a quella dei prezzi: se i posti dovessero diminuire davvero da 75mila a 60mila c'è chi teme un rincaro dei tagliandi.