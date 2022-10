Il CorSport titola: "Al Diavolo manca solo De Ketelaere"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola così nelle sue pagine dedicate al Milan: "Al Diavolo manca solo De Ketelaere". In un Milan che nonostente le defezioni si sta mantenendo a un alto livello di gioco, rimane una piccola nota stonata che è quella di Charles De Ketelaere che ancora non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe sicuramente voluto fare. Tra gli attaccanti è l'unico che ancora non ha trovato il gol che, forse, riuscirebbe a sbloccarlo mentalmente. Il belga paga probabilmente le eccessive aspettative riposte su di lui dopo il grosso investimento fatto in estate: ma il Milan non ha problemi ad aspettarlo.