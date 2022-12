Il CorSport titola: "Amico Qatar: Dest è pronto per il Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport sottolinea oggi che non c'è solo la stella di Giroud a brillare in Qatar a difesa dei colori rossoneri. Un altro giocatore che può dire di aver avuto un'esperienza positiva è Sergino Dest, eliminato agli ottavi con gli Stati Uniti. Questo il titolo del quotidiano: "Amico Qatar: Dest è pronto per il Diavolo". Dopo quattro partite giocate tutte da titolare e tutte mantenendo sempre un buon livello (un assist contro l'Iran), il terzino tornerà a Milanello con maggiore continuità nelle gambe e forte di un'esperienza importante in più. Questo fa il gioco di Pioli che potrà fare affidamento su un giocatore sicuramente diverso e che potrà garantirgli diverse soluzioni a destra e non solo.