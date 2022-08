Il CorSport titola: "Anche il Milan ha il suo Onana. Blitz a Bordeaux"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sul mercato a centrocampo per il Milan e tutti gli indizi portano a un nome. Il titolo recita: "Anche il Milan ha il suo Onana. Blitz a Bordeaux". I rossoneri sono pronti a chiudere per Jean Onana, centrocampista del Bordeaux classe 2000 ed ex compagno di reparto di Adli. Oggi ci sarà una missione in Francia e si cercherà di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.