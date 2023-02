Il CorSport titola: "Appesi a Giroud. Un'altra perla prima del rinnovo"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola, fa il punto su Olivier Giroud, uomo derby negli ultimi due incroci con l'Inter in campionato. Il titolo recita: "Appesi a Giroud. Un'altra perla prima del rinnovo". In attacco Pioli e tutto il Milan si attacca ancora al suo centravanti 36enne che ha dimostrato un feeling particolarissimo con i cugini. Un gol (o più d'uno domenica) potrebbero essere un buon regalo anche in vista del rinnovo che dovrebbe arrivare settimana prossim senza troppi patemi d'animo: prolungamento fino al 2024 sulla base di 3.5 milioni di euro, la stessa cifra attuale.