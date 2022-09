Il CorSport titola: "Boom Leao: «Dico grazie a Pioli e Ibra»"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina riprende le parole che Rafa Leao ha rilasciato nella sua intervista a Outpump e titola: "Boom Leao: «Dico grazie a Pioli e Ibra»". Nel corso della sua chiacchierata con il magazine di moda, il portoghese ha speso parole al miele per il suo allenatore e per il suo fuoriclasse. Nello specifico ha dichiarato: "Dopo un processo di transizione sono diventato un’altra persona e un altro giocatore. In questo periodo sono stati fondamentali la mia famiglia, mister Pioli e Ibra, che mi tengo vicino tutti i giorni. Zlatan è un esempio, mi ha insegnato l’importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati, anche all’esterno del campo. Parliamo ogni volta che possiamo, non come professionisti o colleghi, ma come uomini".