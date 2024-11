Il CorSport titola: "Calabria, addio a un altro capitano"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Calabria, addio a un altro capitano". Salvo sorprese, questa potrebbe essere l'ultima stagione al Milan di Davide Calabria, il cui attuale contratto con il Diavolo scade il 30 giugno 2025 e per ora non ci sono novità sul suo prolungamento. Il suo percorso in rossonero è iniziato nelle giovanili milanisti ed è culminato con la vittoria dello scudetto due anni e mezzo fa.

Non sarà la prima volta che un giocatore del Milan con la fascia da capitano lascia il club: pensiamo per esempio a Massimo Ambrosini, Riccardo Montolivo e anche Alessio Romagnoli, il quale è andato via a zero poco dopo aver alzato la coppa dello scudetto a Reggio Emilia.