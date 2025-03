Il CorSport titola: "Corsa Champions, se lo scontro diretto è già un tabù"

Il Milan arriva alla pausa con la consapevolezza di poter ancora rincorrere il quarto posto che garantirebbe un posto in Champions League. I rossoneri sonon reduci da due vittorie consecutive in campionato e al rientro dalla sosta dovranno cercare di fare qualcosa che mai sono stati in grandi di realizzare in questa stagione: trovare continuità. Solamente così la Champions League, oggi distante sei punti e con cinque squadre da superare, può avvicinarsi, oltre che con l'aiuto dei risultati sfavorevoli per le dirette concorrenti.

Molto però passerà dai risultati rossoneri: il Milan infatti nelle ultime 9 giornate sfida cinque squadre tra le prime otto della classe, formazioni contro cui non ha mai vinto nel girone d'andata. Il Corriere dello Sport titola così: "Corsa Champions, se lo scontro diretto è già un tabù". Per il momento nelle partite contro le prime otto, il Milan ha racimolato solo la vittoria nel derby d'andata. Da qui a fine campionato incontrerà Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma e Bologna. Tanto passerà dalla capacità di fare risultati contro le competitor.