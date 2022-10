Il CorSport titola così: "Brahim Diaz, applausi per il folletto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport titola così: "Brahim Diaz, applausi per il folletto". Il numero 10 rossonero è stato inserito per la prima volta nella formazione di Delphyx che ogni settimana, tramite un software che analizza dati e statistiche, raccoglie i migliori under 23 dei top 5 campionati europei a cui si aggiungono il massimo campionato turco, quello olandese, il belga e il portoghese. Brahim è stato per la prima volta selezionato quest'anno nell'undici dopo la travolgente gara contro il Monza a cui vorrà dare seguito a partire da domani sera contro il Torino.