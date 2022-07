Il CorSport titola così: "De Ketelaere, tutto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "De Ketelaere, tutto per il Milan". Il giovane calciatore belga sarebbe disposto a rinunciare a parte del suo stipendio pur di vestire la maglia dei Campioni d'Italia. Intanto il CdA del Bruges si sarebbe riunito nel tardo pomeriggio di ieri per valutare l'ultima offerta del Milan: in questa trattativa si è imparato a non dare nulla per certo ma si va verso il sì. Attesa una risposta in giornata.