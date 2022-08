Il CorSport titola così: "Gol su gol, ora il Milan fa vedere le stelle"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus del Corriere dello Sport questa mattina sul gioco offensivo del Milan e sulla capacità realizzativa dei rossoneri che sembra già essersi migliorata rispetto all'anno scorso, quando gli uomini di Pioli impattarano più volte in vittorie di misura per 1-0. Il titolo recita: "Gol su gol, ora il Milan fa vedere le stelle". I Campioni d'Italia hanno tanta scelta in attacco e lo hanno dimostrato segnando quattro gol all'Udinese senza nessuna delle tre punte in campo: Origi e Giroud solo scampoli, Ibra indisponibile. Numeri che si erano già alzati nel precampionato, dove in 6 partite il Milan ha messo a segno 21 gol. La strada è ancora lunga e siamo solo a metà agosto, ma l'inizio è stato convincente proprio per questo motivo.