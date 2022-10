Il CorSport titola così: "Kjaer c'è: pronto al rientro"

MilanNews.it

Dopo il caso Maignan non si può mai star certi ma il Corriere dello Sport titola così sul recupero di un altro giocatore fuori da qualche settimana: "Kjaer c'è: pronto al rientro". Nell'allenamento di ieri il centrale danese si è allenato interamente con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Monza. Vista la squalifica di Tomori in Champions League, ritrovare il campo anche solo per alcuni minuti nella partita contro i neopromossi potrebbe essere cruciale.