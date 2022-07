Il CorSport titola così: "Messias rinnova e resta con Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato ieri dalla redazione di MilanNews.it e come confermato oggi anche dal Corriere dello Sport, il Milan ha trovato l'intesa con il Crotone per il passaggio a titolo definitivo di Junior Messias in rossonero. Il calciatore ieri era a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto e si attende l'ufficialità a breve. Il quotidiano titola: "Messias rinnova e resta con Pioli". Alla società calabrese andranno 4.5 milioni di euro e il brasiliano si legherà al club fino al 2025. Al momento l'eventualità che Messias possa essere girato a qualche altra squadra per far cassa, come paventato da qualcuno, pare poco probabile.