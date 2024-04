Il CorSport titola così: "Pioli pensa alla Roma ma non può sbagliare"

Il Milan oggi scende in campo contro il Sassuolo nella trentaduesima giornata di campionato: una partita che arriva tra il doppio impegno di Europa League contro la Roma in cui i rossoneri, giovedì prossimo, saranno chiamati a rimontare l'1-0 dell'andata. Non è sorprendente, in quest'ottica, il titolo di questa mattina del Corriere dello Sport che scrive così presentando la sfida del Mapei Stadium: "Pioli pensa alla Roma ma non può sbagliare". Il Milan si trova in una sorta di limbo: da una parte il pensiero è rivolto all'Europa League, dall'altra oggi c'è una gara che non si può sbagliare specialmente per la tenuta psicologica della squadra.

Nell'occhiello non è un caso che venga riportato: "L'attenzione dei rossoneri è al ritorno di Europa League". E nel sottotitolo vengono anticipate alcune delle mosse che potrebbe fare Pioli questo pomeriggio: "Turnover e rischi a Sassuolo: Maignan out per affaticamento, giocano Florenzi, Musah e Jovic". Ci sarà un importante turnover da parte del tecnico rossonero che, comunque, sembra intenzionato a schierare titolari sia Rafael Leao che Ruben Loftus-Cheek, evidentemente imprescindibili per lo schieramento tattico. Il CorSport scrive ancora: "Il tecnico e i suoi consapevoli di essere arrivati agli esami decisivi".