Il CorSport titola: "De Ketelaere è la prima scelta. Il Milan accelera"

Nell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport spazio come sempre per i principali obiettivi di mercato rossoneri. Un nome in particolare si merita i riflettori, come si legge nel titolo: "De Ketelaere è la prima scelta. Il Milan accelera". Il talentino belga classe 2001 del Bruges sarebbe l'indiziato numero uno per il ruolo di trequartista, e all'occorrenza sarebbe impiegato anche a destra: una duttilità che stuzzica Pioli, amante di questo tipo di giocatori. Se trovare un accordo sull'ingaggio non dovrebbe essere un problema, ben più complicato sarà convincere i Campioni del Belgio che chiedono almeno 40 milioni di euro.