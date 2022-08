Il CorSport titola: "Domani contro il Sassuolo spazio a Origi, Rebic e Saelemaekers dall'inizio"

MilanNews.it

Siamo già alla vigilia della gara contro il Sassuolo e il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di alcuni giocatori che potranno avere spazio dal primo minuto a Reggio Emilia, domani alle 18.30. Il titolo del quotidiano sportivo recita così: "Domani contro il Sassuolo spazio a Origi, Rebic e Saelemaekers dall'inizio". Si attende soprattutto il debutto dal primo minuto di Divock Origi che con il Bologna non è nemmeno sceso in campo.