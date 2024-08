Il CorSport titola dopo il Real: "Il 4-2-3-1 per superare Ancelotti"

Nella notte tra mercoledì e giovedì il Milan è sceso in campo a Chicago e ha vinto per 1-0 contro il Real Madrid, a margine della seconda amichevole in terra americana per i rossoneri. Una vittoria che sa come sempre di calcio d'agosto ma che comincia a dare le prime indicazioni importanti sul Milan di Paulo Fonseca specialmente sotto il profilo tattico.

Ed è per questa ragione che oggi il Corriere dello Sport, raccontando della partita, scrive così: "Il 4-2-3-1 per superare Ancelotti". Questa sembra la veste del nuovo Milan di Fonseca. Come promesso si sta cominciando a vedere sul rettangolo verde una squadra aggressiva e i primi segnali sono emersi al Soldier Field di Chicago.