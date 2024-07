Il CorSport titola: "E ora Morata riflette sul sì al Diavolo"

Presto il mercato del Milan potrebbe finalmente vivere di qualche squillo concreto. I rossoneri negli ultimi giorni, per il loro attacco, hanno messo nel mirino Alvaro Morata, centravanti quasi 32enne dell'Atletico Madrid e della nazionale spagnola di cui è titolare e capitano. A parlarne e rendere conto degli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, questa mattina, è il Corriere dello Sport che titola così sull'ex Juventus: "L'obiettivo per l'attacco. E ora Morata riflette sul sì al Diavolo".

Recentemente Morata ha dichiarato di voler vincere con l'Atletico, rifiutando una ricca offerta araba, ma allo stesso tempo ha sottolineato che vuole giocare dove c'è fiducia nei suoi confronti. I rossoneri hanno deciso di pagare i 13 milioni di euro previsti dalla clausola, motivo per cui ora la decisione spetta a Morata. Sarà il centravanti a decidere se accettare il Milan insieme ai suoi agenti e alla sua famiglia. Tutto verrà chiarito immediatamente dopo la fine dell'Europeo per la Spagna. Intanto è possibile che il Diavolo, oltre a Morata, scelga anche un'altra punta: in questo senso Joshua Zirkzee rimane l'obiettivo primario anche se il Manchester United si è fatto avanti con prepotenza.