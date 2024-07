Il CorSport titola: "Fofana da Fonseca libererà Reijnders"

Tra i diversi colpi che il Milan vuole portare a termine in questa sessione estiva di calciomercato c'è anche quello di un nuovo centrocampista che abbia caratteristiche difensive e che possa aiutare a riportare equilibrio nella squadra rossonera, un aspetto che nell'ultima stagione è stato un vero e proprio limite della squadra di Pioli. In questo senso il nome che piace di più ai piani alti di via Aldo Rossi è quello di Youssouf Fofana, mediano del Monaco e della nazionale francese.

Oggi il Corriere dello Sport titola così in merito: "Fofana da Fonseca libererà Reijnders". Il francese è un profilo gradito al tecnico portoghese che ha avuto modo di sfidarlo negli ultimi due anni in Ligue 1: "Il tecnico rossonero spinge per avere il nazionale francese subito dopo la fine degli Europei". Si dovrà aspettare quella data ma il calciatore ha già fatto sapere, con un solo anno di contratto, che lascerà il Principato quest'estate. L'ultima richiesta dei monegaschi è di 25 milioni di euro. Nel sottotitolo vengono illustrate anche le ragioni tattiche che stanno dietro all'interesse rossonero: "Con il giocatore del Monaco a guardargli le spalle, Reijnders sarebbe sgravato dai compiti difensivi".