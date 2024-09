Il CorSport titola: "Fonseca rimandato a settembre". Il supporto di Cardinale

Siamo all'inizio della prima pausa nazionali del campionato e per Paulo Fonseca è già tempo di spalle al muro, dopo un inizio di campionato scadente che ha portato in dote due pareggi e una sconfitta, oltre che due gol subiti ogni gara e diversi problemi di gestione dello spogliatoio. Per questo il tecnico portoghese è già nell'occhio del ciclone e dovrà rispondere presente fin da subito al rientro dalla sosta se non vorrà vedere scorrere i titoli di coda dopo un paio di mesi sulla sua esperienza a Milanello.

Scrive il Corriere dello Sport: "Fonseca rimandato a settembre". Nell'occhiello si legge: "Due punti e zero vittorie nelle prime tre giornate di campionato: il Milan deve cambiare passo con il Venezia e Liverpool poi nel derby e con il Lecce". Intanto altri problemi extra campo per Rafa Leao che risponde alle critiche di Paolo Di Canio con un post social su X: "Leao attacca Di Canio con un post velenoso: l'ex attaccante lo aveva criticato per il comportamento di sabato all'Olimpico". Tornando a Fonseca, nonostante il momento difficile viene specificato come per il momento l'allenatore abbia il pieno sostegno da parte del club. In particolare il patron Gerry Cardinale ha trasmesso la sua vicinanza alla squadra, anche se si aspetta un cambio di rotta.