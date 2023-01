Il CorSport titola: "Gli arbitri spiegheranno in campo le scelte Var"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il fuorigioco semiautomatico, sperimentato in Champions e al Mondiale, prima di essere introdotto anche ieri sera nel calcio italiano in occasione della Supercoppa, nuove svolte a livello tecnologico arriveranno a stretto giro di posta. Il Corriere dello Sport titola infatti: "Gli arbitri spiegheranno in campo le scelte Var". L'Ifab ha stabilito che a partire dal prossimo Mondiale per Club, che si giocherà fra un paio di settimane, si sperimenterà l'arbitro parlante come succede nel basket o nel football americano. A differenza del football, in cui gli arbitri parlano a tutto il pubblico con un microfono dopo ogni scelta arbitrale, l'arbitro di calcio lo farà solamente dopo una decisione presa con il Var.