Il CorSport titola: "Ibra e Rebic, Pioli aspetta i loro gol"

Il problema del gol, lo si ripete ormai da qualche settimana, è tangibile in casa rossonera. Il Milan rimane in testa e questo è ciò che conta alla fine di tutto, ma sicuramente non segna tanto: 8 gol nelle ultime 8 partite disputate. Per questo il Corriere dello Sport oggi in edicola ha titolato così, chiamando in causa i due attaccanti che più stanno mancando alla squadra rossonera in questo 2022: "Ibra e Rebic, Pioli aspetta i loro gol". Tutt'altro capitolo la difesa che, al netto del passaggio a vuoti del derby di Coppa Italia, è una delle migliori in Europa per rendimento in questa seconda parte di stagione.