Il CorSport titola: "Il prossimo è Tanganga. Speranze per Sanches"

© foto di PhotoViews

Il Corriere dello Sport di questa mattina titola così sul mercato rossonero: "Il prossimo è Tanganga. Speranze per Sanches". Finalmente archiviato il caso De Ketelaere, che sbarcherà a Milano nelle prossime ore, il Milan può concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato: un difensore e un centrocampista. Il favorito per la retroguardia rimane Japhet Tanganga del Tottenham per cui va trovata l'intesa sulla formula del prestito: l'alternativa rimane Diallo. A centrocampo non sono ancora spente le speranze per Renato Sanches, finchè il Psg non si accorda con il Lille, i rossoneri ritengono di avere del margine. In questo caso l'alternativa è il giovane Chukwuemeka.