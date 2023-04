Il CorSport titola: "Krunic alla Kessie, la mossa di Pioli"

MilanNews.it

Nuova vecchia idea per Stefano Pioli in vista della partita di domani sera tra Napoli e Milan. Il Corriere dello Sport titola così sulla probabile formazione rossonera al Maradona: "Krunic alla Kessie, la mossa di Pioli". Con il sempre più probabile ritorno della difesa a quattro, il tecnico del Milan sta pensando di inserire un trequartista di quantità e più muscolare come Rade Krunic per aiutare nel contenimento i due centrocampisti, esattamente come fece l'anno scorso con Franck Kessie nella partita che il Milan vinse grazie alla zampata di Olivier Giroud.