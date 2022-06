Il Corsport titola: "Lang si fa lo sconto: 'Giusti 25 milioni'"

MilanNews.it

Il fantasista olandese Noa Lang, calciatore in forza al Bruges dall'enorme potenziale, è uno dei nomi più frequentemente accostati al Milan nel corso delle ultime settimane. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha citato le parole che Lang ha rilasciato in un'intervista al quotidiano belga De Morgen, titolando: "Lang si fa lo sconto: 'Giusti 25 milioni'". Nel corso della chiacchierata il classe '99 olandese ha confermato che il Milan sia interessato ma allo stesso tempo ha dichiarato di non aver alcun accordo con nessuna squadra. In più Lang ha detto: "L'anno scorso il club voleva per me 40 milioni, pensavo fossero troppi. Il club ora vorrà circa 30 milioni, ma 25 per me sono già una buona cifra".