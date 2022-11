Il CorSport tìtola: "Leao brilla anche al Mondiale e il Milan dovrà contrastare gli assalti di mercato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Titolo lungo ma eloquente quello proposto questa mattina dal Corriere dello Sport su Rafael Leao, impegnato in Qatar con il suo Portogallo. Si legge: "Leao brilla anche al Mondiale e il Milan dovrà contrastare gli assalti di mercato". Il talento portoghese ha giocato circa un quarto d'ora nell'esordio con il Ghana e al primo pallone toccato ha trovato il gol oltre he diverse giocate pericolose sulla fascia sinistra. Le prestazioni di Leao potrebbero attirare ulteriormente l'attenzione dei vari club europei e metterlo nel mirino di tante squadre. Il Milan dunque, in attesa di sciogliere i dubbi sul rinnovo, dovrà alzare un muro per resistere agli assalti di chi vorrà portarsi via il giocatore magari già dal mercato di gennaio.