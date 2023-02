Il CorSport titola: "Milan davanti a un bivio. È un derby che vale tutto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, inizia a far respirare profumo di derby. Alla grande sfida tra Inter e Milan manca sempre meno e questo weekend sarà ancora più decisiva, soprattutto lato rossonero. Il titolo recita: "Milan davanti a un bivio. È un derby che vale tutto". Già perché dopo un mese di gennaio come l'ultimo, i rossoneri hanno l'opportunità di dare una svolta alla loro stagione proprio nella sfida con i cugini, come l'anno passato. La gara con i nerazzurri sarà seguita da quella con il Torino e poi dal doppio confronto con il Tottenham e non solo: potrà dunque dare uno slancio diverso a seconda del risultato. Una partita che è perciò ancora più importante di quanto già normalmente non lo sia.