Il CorSport titola: "Milan, Fonseca in arrivo: in valigia Tiago Santos"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan, Fonseca in arrivo: in valigia Tiago Santos". Nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero dopo l'addio di Stefano Pioli. E con lui dal Lille potrebbe arrivare anche Tiago Santos, terzino destro e pupillo del tecnico portoghese che viene valutato 12 milioni di euro. L'alternativa è Emerson Royal del Tottenham.

Questi i numeri di Tiago Santos in questa stagione con la maglia del Lille:

PRESENZE IN LIGUE 1: 29

PRESENZE IN CONFERENCE LEAGUE: 9

PRESENZE IN COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE PRELIMINARI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 43

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 3508'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 8