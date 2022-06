Il CorSport titola: "Milan, Maldini&Massara una firma piena di dubbi"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport tra le sue pagine uscite oggi in edicola dedica spazio alla questione del rinnovo di Maldini e Massara, centrale in questo momento all'interno dell'universo Milan. Il titolo recita: "Milan, Maldini&Massara una firma piena di dubbi". Secondo il quotidiano le firme dei due dirigenti sono ormai vicinissime ma rimangono alcuni punti oscuri su cui far luce. In particolare le voci sono inerenti al mercato rossonero e al budget che la proprietà metterà a disposizione, tanto che l'obiettivo Botman rischia di sfumare perché ritenuto troppo costoso per il ruolo.