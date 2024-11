Il CorSport titola: "Morata leader, dispetto da ex alla Signora"

La gara tra Milan e Juventus di sabato alle ore 18, che si giocherà a San Siro, è anche l'opportunità per Alvaro Morata di giocare contro quella che in due occasioni distinte è stata la sua ex squadra e dove si è affermato come calciatore prima di ritornare al Real Madrid. Alla Juventus, però, il centravanti spagnolo non ha mai segnato in carriera e cercherà di aprire il conto proprio questo weekend quando tornerà titolare al centro dell'attacco dopo aver saltato Cagliari per il trauma cranico rimediato in allenamento.

Titola il Corriere dello Sport: "Morata leader, dispetto da ex alla Signora". Nel sottotitolo viene spiegato: "Alvaro non ha mai segnato alla Juve, Fonseca gli affiderà le chiavi del big match di sabato". In una partita così e con così tanto in gioco, la grande esperienza di Morata sarà di grandissimo aiuto per tutta la squadra rossonera. Intanto in Spagna l'attaccante viene lodato per il grande gesto di aver ceduto il rigore a Pedri nel corso di Spagna-Svizzera: con un gol Morata avrebbe superato Torres nella classifica dei marcatori all-time della Nazionale, raggiungendo il terzo posto. Anche questo è essere leader.